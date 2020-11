Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 11.169 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das sind etwa 300 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben von heute zufolge um 125 auf 16.248. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland knapp 1.054.000 nachgewiesene Infektionsfälle festgestellt. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht bei 0,95. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 95 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Geschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.



An Montagen sind die gemeldeten Zahlen stets geringer, weil am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Meldungen an das Robert Koch-Institut schicken.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.