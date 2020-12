Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 12.332 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das sind etwa 1.160 mehr als am Montag vor einer Woche. An Montagen sind die gemeldeten Zahlen stets geringer, weil am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Meldungen an das RKI schicken.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben von heute zufolge um 147 auf 18.919.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.