Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 13.245 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind 4.748 mehr als am Montag vor einer Woche. Außerdem wurden außerdem 99 neue Todesfälle verzeichnet.



Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Das RKI gibt den bundesweiten Durchschnitt mit 136,4 an. Gestern lag der Wert noch bei 129,2.



Insgesamt wurden bisher mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.