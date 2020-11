Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 15.741 neue Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet.

Das sind rund 1.200 Infektionen weniger als als am Sonntag vor einer Woche. An Sonntagen und Montagen sind die gemeldeten Zahlen stets geringer, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Freitag war mit mehr als 23.600 gemeldeten Fällen ein neuer Höchststand erreicht worden.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den RKI-Angaben zufolge um 138 auf insgesamt 14.022. Rechnerisch sind derzeit fast 300.500 Menschen akut infiziert.



Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von gestern Abend bei 1,07. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jede Person, die mit SARS-CoV-2 infiziert ist, ungefähr eine weitere Person ansteckt. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. In den vergangenen Wochen war der täglich genannte R-Wert allerdings häufig nachträglich nach oben korrigiert worden.

