Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 16.774 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Am Vortag waren es 14.964. Neu registriert wurden zudem 89 Todesfälle. Die Zahl der Menschen in der Bundesrepublik, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung steht, stieg damit auf 10.272. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf gut 339.000. Damit gibt es derzeit rein rechnerisch etwa 132.000 Erkrankte.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.