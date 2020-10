Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 16.774 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet.

Das ist ein neuer Höchstwert. Am Vortag waren es 14.964 und vor einer Woche 11.287. Neu registriert wurden zudem 89 Todesfälle. Die Zahl der Menschen in der Bundesrepublik, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung steht, stieg damit auf 10.272.



Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit rund 481.000 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf gut 339.000. Damit gibt es derzeit rein rechnerisch etwa 132.000 Fälle.



Laut Lagebericht von gestern befinden sich 1.569 Corona-Patienten auf der Intensivstation. 764 davon werden invasiv beatmet.



Die Positivrate bei den Corona-Tests stieg innerhalb einer Woche von 3,62 auf 5,62. In der vergangenen Woche wurden knapp 1-Million 360-tausend Tests durchgeführt.

