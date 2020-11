In Deutschland sind 16.947 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden.

Am Wochenende sind die Zahlen immer etwas niedriger, weil weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Zahlen an das Robert Koch-Institut weiterleiten. Im Vergleich zum vergangenen Sonntag gibt es 930 Neuinfektionen mehr. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg seit gestern um 107 auf 12.485.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.