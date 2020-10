Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 2.503 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das waren 705 mehr als am Vortag. Damit sind rechnerisch derzeit etwa 24.300 aktive Fälle bekannt. Zwölf weitere Menschen starben. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung steht, stieg damit auf 9.500.



In der Kalenderwoche 39 fielen nach neuen Zahlen des RKI 1,22 Prozent aller durchgeführten Tests positiv aus. In der Woche zuvor waren es 1,16 Prozent.

