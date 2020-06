In Deutschland ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zu den gestern vorgelegten

Damit haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts seit Beginn der Corona-Pandemie rund 182.370 Menschen angesteckt. Nachweislich an oder mit dem Coronavirus gestorben sind bisher 8.551 Menschen, das ist ein Zuwachs von 29. Die Zahl der Genesenen liegt bei etwa 167.300. Damit sind aktuell schätzungsweise 6.500 Menschen in Deutschland an Covid-19 erkrankt.



Das Robert Koch-Institut wies darauf hin, dass es aufgrund von Qualitätsprüfungen noch zu Änderungen der tagesaktuellen Daten kommen könne. Außerdem könne die Zahl der neuen Fälle aus technischen Gründen auch Fehler enthalten.