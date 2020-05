Das Robert-Koch-Institut meldet im Vergleich zu gestern 342 neue Infektionen mit dem Coronavirus.

In Deutschland haben sich damit nachweislich rund 174.700 Menschen angesteckt. 154.600 sind genesen. 7.935 Infizierte sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahlen können sich nachträglich noch ändern, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Zahlen übermitteln.