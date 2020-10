Die Zahl der in Deutschland festgestellten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist auf über 4.000 gestiegen. Nach den vom Robert Koch-Institut in der Nacht veröffentlichten Daten kamen binnen 24 Stunden bundesweit 4.058 bestätigte Fälle hinzu.

16 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. Die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden lag Anfang April bei rund 6.500.

Die Städte Hagen und Offenbach sowie der Landkreis Esslingen kamen zu den Gemeinden hinzu, die mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweisen. Für Urlauber aus diesen Regionen gelten in den meisten Bundesländern bestimmte Einschränkungen. So müssen sie einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie im Hotel oder in einer Ferienwohnung übernachten wollen. Am Vormittag wollen Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler über die Corona-Lage informieren.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.