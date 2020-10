Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 5.587 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Erfahrungsgemäß sind die Zahlen an Sonntagen ebenso wie an Montagen niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI weitergeben.



Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gebracht werden, stieg demnach um zehn auf 9.777.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.