Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 5.750 gestiegen.

Im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten ist das ein Anstieg um 110 Fälle. Die Zahl der bestätigten Infektionen wird mit insgesamt rund 155.000 angegeben, ein Plus von etwa 1.000. Inzwischen sind 114.500 Infizierte genesen. Das sind 2.500 mehr als am Vortag. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass am Wochenende nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt werden.