Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland hat sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf knapp 57.300 erhöht.

Das war im Vergleich zu den gestern vorgelegten Zahlen eine Steigerung von mehr als 4.700 Fällen. 455 Menschen starben an den Folgen der Ansteckung mit dem Virus. Die meisten Infizierten gibt es in Bayern, mit knapp 14.000 Fällen.



Das Robert Koch-Institut wies darauf hin, dass am Wochenende nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt worden seien. Deshalb könne der tatsächliche Anstieg der Fallzahlen höher liegen als gemeldet.



Die Johns-Hopkins-Universität in den USA kommt aus erfassungstechnischen Gründen auf andere Zahlen: Demnach sind in Deutschland 62.435 Menschen infiziert und 541 infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.



Die unterschiedlichen Angaben sind darauf zurückzuführen, dass die Institutionen jeweils andere Datensätze für ihre Statistik verwenden. Das Robert Koch-Institut bezieht sich auf Meldungen der Gesundheitsämter und der Ministerien der Länder. Die von der Johns-Hopkins-Universität veröffentlichten Daten stammen von der Weltgesundheitsorganisation sowie von unterschiedlichen nationalen Einrichtungen.

