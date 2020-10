In Deutschland sind innerhalb eines Tages 6.638 weitere Ansteckungen mit dem Corona-Virus registriert worden.

Das waren rund 1.500 mehr als am Vortag. Rechnerisch sind derzeit fast 47.000 aktive Infektionsfälle bekannt. Neu gemeldet wurden zudem 33 Todesfälle. Damit stieg die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, auf 9.710.



Derweil werden immer mehr Kommunen in Deutschland als Risikogebiete eingestuft. Dazu zählt inzwischen fast das gesamte Ruhrgebiet. Als erste Region in Brandenburg liegt jetzt auch die Stadt Cottbus über der Marke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.