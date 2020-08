Das Robert Koch-Institut hat im Vergleich zum Vortag 782 neue Corona-Infektionen registriert.

Am Wochenende sind die Zahlen meist niedriger als an Werktagen, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen dem RKI melden. Gestern lag die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 2.000. Dem RKI zufolge haben sich seit Beginn der Pandemie 232.864 Menschen nachweislich mit dem Krankheitserreger angesteckt. In den vergangenen 24 Stunden gab es in Deutschland zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt sind damit 9.269 Patienten verstorben. Die Zahl der Genesenen wird vom RKI auf 207.100 geschätzt.