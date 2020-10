Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 8.685 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Am Samstag war mit 14.714 ein Höchststand erreicht worden. Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Sonntagen und Montagen niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages bei 4.325 gelegen.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 24 auf insgesamt 10.056. Die Zahl der Genesenen wird vom RKI auf knapp 322.000 geschätzt. Damit wären derzeit rechnerisch etwa 106.000 Personen erkrankt.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.