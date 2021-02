Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 9.164 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind etwa 800 mehr als am Samstag vor einer Woche. Außerdem wurden 490 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt starben in Deutschland bisher 67.696 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.



Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg bundesweit leicht auf 57,8.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.