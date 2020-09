Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 922 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Wegen der verzögerten Meldungen am Wochenende ist die Zahl nur bedingt aussagekräftig. Am Samstag war mit 2.297 neuen Ansteckungsfällen der höchste Wert seit April registriert worden.



Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung steht, liegt damit nach wie vor bei 9.378.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.