Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages 927 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind 21 weniger als gestern. Zudem habe es einen weiteren Todesfall gegeben. Die Zahl der Menschen, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, wird vom RKI nun mit 9.350 angegeben.



Am Wochenende und an den Montagen sind die gemeldeten Zahlen meist niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.