In Deutschland sinkt nach Angaben des Robert Koch-Instituts die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus.

Statistisch gesehen stecke eine infizierte Person nun weniger als einen weiteren Menschen an. Das geht aus dem am Abend veröffentlichten Lagebericht des Instituts hervor. Die sogenannte Reproduktionsrate liege gegenwärtig bei 0,7. RKI-Chef Wieler hatte stets betont, dass man diesen wichtigen Wert "R" auf eins und möglichst darunter drücken müsse. Nur dann sei sicherzustellen, dass die Krankenhäuser in Deutschland nicht überlastet würden. Auch Kanzlerin Merkel hatte in ihrer Pressekonferenz am Mittwoch betont, diese Marke sei mit Blick auf Lockerungen der Corona-Auflagen ein wichtiges Kriterium.