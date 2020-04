In Deutschland sind inzwischen mehr als 123.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Das geht aus den neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Demnach gab es eine Steigerung um 2.537 Fälle im Vergleich zum Sonntag. Gestern waren noch mehr als 2.800 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag registriert worden. Die Steigerungsrate sank damit den dritten Tag in Folge. Die Zahl der neuen Todesfälle gibt das RKI mit 126 an. Damit sind in Deutschland mittlerweile 2.799 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Mehr als die Hälfte der Infizierten, laut dem RKI rund 64.300 Patienten, gelten als genesen.



Gemessen an der sogenannten Verdoppelungszeit hat sich nach Angaben des Science Media Centers die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt und liegt zwischen elf und zwölf Tagen. Demnach hat sich das Wachstum der Infiziertenzahl auch soweit abgeflacht, dass es nicht mehr exponentiell ansteigt.