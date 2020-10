Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut so viele Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Gestern wurden 6.638 weitere Ansteckungen registriert. Das waren rund 1.500 mehr als am Dienstag. Der bisherige Höchstwert von rund 6.550 Fällen war am 2. April erfasst worden.



Rechnerisch sind derzeit fast 47.000 aktive Infektionsfälle bekannt. Neu gemeldet wurden zudem 33 Todesfälle. Damit stieg die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, auf 9.710.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.