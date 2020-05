Das Coronavirus breitet sich in Deutschland langsamer aus als zuvor.

Das Robert Koch-Institut verzeichnet seit Tagen einen Rückgang der Neuinfektionen. Zuletzt haben die Gesundheitsämter binnen eines Tages 560 Ansteckungsfälle an das RKI gemeldet. Zunächst war heute von 741 Neuinfektionen die Rede. Allerdings seien darin wegen technischer Probleme auch ältere Fälle enthalten gewesen, erläuterte eine Sprecherin des Instituts auf Nachfrage.



In Bremerhaven haben sich mindestens 40 Menschen angesteckt, die einer evangelischen Pfingstgemeinde angehören. Das bayerische Regensburg ist laut RKI gegenwärtig der einzige Kreis in Deutschland, der den kritischen Schwellenwert von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschreitet.