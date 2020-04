Wie tödlich ist Covid-19? Wie schnell breitet sich das Coronavirus aus? Wie lange müssen wir Kontaktverbote durchhalten? Wissenschaftler aus allen Bereichen beschäftigen sich aktuell mit diesen Fragen. Doch mit den Daten, die es derzeit gibt, fallen die Antwort darauf schwer.

Täglich wird derzeit über Fallzahlen und Todesfälle von Covid-19-Erkrankten berichtet. Auch der Deutschlandfunk nennt die Zahlen vom Robert Koch-Institut (RKI) sowie von der Johns Hopkins Universität. Die amerikanischen Daten sind denen der deutschen Behörde stets deutlich voraus. Doch letztlich seien beide Datensätze "nicht aussagekräftig", meint die Statistikerin Katharina Schüller. So gebe es eine noch unbekannte Dunkelziffer, da zu wenig getestet werde.



Ähnlich wie die amerikanische Universität stellt auch das Robert Koch-Institut seine Fallzahlen inzwischen auf einer öffentlich zugänglichen Karte dar. An der offenbar fehlenden Aktualität der Daten ändert die neue Darstellung jedoch nichts.

Kritik am Robert-Koch-Institut

Der Virologe Alexander Kekulé erklärte im Deutschlandfunk mit Blick auf die Zahlen des Robert Koch-Instituts, es handle sich um einen "Blick in die Vergangenheit". Grob gesagt schaue man mit den Zahlen zehn, wenn nicht gar zwölf Tage zurück.



Die Verzögerung entsteht unter anderem durch einen dreistufigen Behördenweg: Arzt, Krankenhaus oder Labor melden einen positiven Test zunächst dem örtlichen Gesundheitsamt. Von dort geht die Information erst zur zuständigen Landesbehörde und dann von dort zum RKI als Bundesbehörde. Besonders am Wochenende werden viele Meldungen offenbar nur stark verzögert weitergeleitet, wie eine Datenanalyse des "Spiegel" belegt.



Kekulé kritisierte in seinem MDR-Podcast "Kekulés Corona-Kompass", wie auch das Portal "Watson" berichtet, dass das RKI die Befunde zum Teil noch per Fax übermittelt bekomme - "das darf man gar nicht sagen". Dadurch entstehe nach dem Wochenende noch mal eine Art "Auffüll-Effekt". Grundsätzlich sei es kein Problem, wenn das RKI immer deutlich hinter der Johns-Hopkins-Universität hinterher sei. Dennoch befinde man sich gerade in einer Phase, wo das RKI schnell sein müsste: "Deshalb ist das ist schon ärgerlich, wenn man hier so verzögert steuert." Das sei so, als würde das Lenkrad beim Autofahren immer erst Sekunden später reagieren.



Für Kritik sorgt auch, dass das RKI angesichts der Schwere der Situation seine Kommunikation nicht ausbaut, sondern sie vielmehr reduziert hat. Pressekonferenzen sollen künftig nur noch zweimal wöchentlich abgehalten werden, wobei die Fragen vorher eingereicht werden müssen.

Warum unterscheiden sich die Zahlen von RKI und Johns Hopkins Universität?

Die unterschiedlichen Zahlen von RKI und Johns Hopkins Universität sind darauf zurückzuführen, dass verschiedene Datensätze verwendet werden. Das Robert Koch-Institut bezieht sich auf offizielle Meldungen der Gesundheitsämter und der zuständigen Ministerien der Bundesländer. Die von der Johns Hopkins Universität veröffentlichten Daten stammen nach Angaben der Forscher von der Weltgesundheitsorganisation sowie "von nationalen Einrichtungen" und auch aus Berichten lokaler Medien.

Können repräsentative Tests helfen?

Die Statistikerin Schüller fordert in einer Petition, repräsentative Tests in der deutschen Bevölkerung durchzuführen. Denn belastbare Aussagen etwa zur Dauer der Corona-Krise könne derzeit kein Forscher auf Grundlage der Zahlen des RKI oder der Johns Hopkins Universität machen. Dazu brauche es Stichproben von einem Querschnitt der Bevölkerung, was etwa Alter und Geschlecht angehe.

Die Dunkelziffer kennt niemand

Es ist - wie bei anderen Infektionen auch - davon auszugehen, dass weit mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren, als in den Statistiken erfasst ist. Wie hoch diese Dunkelziffer ist, weiß derzeit aber niemand. Die aktuell vergleichsweise geringe Zahl der Toten in Deutschland durch Covid-19 weist laut Schüller zwar darauf hin, dass in Deutschland mehr getestet werde als etwa in Spanien. Aber auch der Anteil an Älteren in einer Bevölkerung oder die Qualität des Gesundheitssystems können die Infektions- und Todesraten beeinflussen. Verlässliche Raten können ohnehin erst nach Ende der Pandemie berechnet werden.



Um Aussagen über die künftigen Zahlen der Covid-19-Erkrankungen zu machen, bräuchte es aber beispielsweise Angaben über die wirkliche Zahl der Infizierten. Denn derzeit geht die Wissenschaft davon aus, dass Menschen, die Covid-19 überstanden haben, zumindest für eine gewisse Zeit immun sind. Dieser Effekt beeinflusst Berechnungen zur Ausbreitung des Virus enorm.



Das Robert Koch-Institut hat kürzlich eine Modellrechnung veröffentlich, in der unter anderem die Ausbreitung ohne Immunität in der Bevölkerung einer Ausbreitung mit einem Drittel Immuner in der Bevölkerung gegenübergestellt wird. Im zweiten Szenario sinkt die Ausbreitung bereits deutlich.

Wie viele sind bereits immun?

Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Teil der Erkrankten keine Symptome zeigt - aber dennoch ansteckend ist. Diese Menschen entwickeln vermutlich ebenso wie genesene Patienten eine Immunität. Da bisher niemand wisse, wie viele Menschen bereits immun sind, seien auch Berechnungen zur Dauer der Krise nicht aussagekräftig, sagt Schüller. Repräsentative Tests etwa von 200 Personen täglich könnten Statistikern bereits eine gute Datengrundlage verschaffen, glaubt Schüller.



Derzeit werden laut Bundesgesundheitsminister Spahn rund 70.000 Tests am Tag durchgeführt, allerdings fast nur bei Personen, die Krankheitssymptome haben und entweder in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Die Test-Kapazitäten sollen weiter ausgebaut werden.

Mehr Informationen für gezieltere Entscheidungen

Schüller geht es nun darum, durch repräsentative Tests auch an gesunden Personen eine Datengrundlage und somit mehr Sicherheit zu gewinnen, wie sie sagt. So könne man gezielter darüber entscheiden, wen man isoliert und wie lange welche Maßnahmen nötig seien. Die aktuellen Maßnahmen halte sie für sinnvoll, betont sie. Doch wenn man nicht verstehe, wie sich das Virus verbreite, lasse sich auf lange Sicht nicht mehr vermitteln, welche Maßnahmen wirklich noch notwendig sind, fürchtet sie.

