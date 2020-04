Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat eindringlich an die Bevölkerung appelliert, sich weiter an die Corona-Beschränkungen zu halten.

Anders als andere Länder habe Deutschland die Ausbreitung des Coronavirus bisher sehr erfolgreich in Schach halten können, sagte Wieler in Berlin. Diesen Erfolg wolle man verteidigen. Die Menschen sollten sich deshalb weiter an die Kontaktbeschränkungen halten, mindestens eineinhalb Meter Abstand voneinander halten und so weit wie möglich zuhause bleiben.



Wieler nahm auch zum neuerlichen Anstieg der Reproduktionszahl Stellung, die gestern wieder den Wert von eins erreicht hatte. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass jede infizierte Person einen weiteren Menschen ansteckt. Wieler riet dazu, diesen Wert nicht zu überhöhen. Die Reproduktionszahl sei ein Maßstab unter vielen und – wie der RKI-Chef formulierte – nicht allein seligmachend. Es gebe dabei auch Schwankungen und große regionale Unterschiede in Deutschland. Auf die Rückfrage einer Journalistin zu den eindringlichen Warnungen der Bundeskanzlerin vor einer Reproduktionszahl oberhalb von 1,0 bekräftigte Wieler seine relativierende Einschätzung.



Ingesamt sind in Deutschland rund 156.000 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 5.913 Menschen sind bisher an Covid-19 gestorben, im Vergleich zu gestern hat die Zahl der Todesopfer damit um 163 zugenommen.