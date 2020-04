Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat sich zur Entwicklung der Coronavirus-Epidemie vorsichtig optimistisch geäußert.

Die derzeitigen Maßnahmen hülfen, sagte Wieler im Deutschlandfunk, schränkte aber ein, dass es sich bei dieser Einschätzung um eine Momentaufnahme handle. In Deutschland steige die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle noch immer an, allerdings sei es gelungen, diesen Anstieg abzuflachen. Dazu kämen immer mehr Ausbrüche der Krankheit in Krankenhäusern und Pflegeheimen, meinte Wieler. Der RKI-Präsident betonte, derzeit seien Abstand und Hygiene die derzeit einzigen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.



Zur Diskussion über eine Strategie zur Aufhebung der Beschränkungen erklärte Wieler, er könne sich dies schrittweise vorstellen. Um den Erfolg von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus einzuschätzen, brauche es mindestens drei Wochen. Dieser Zeitraum setzt sich nach den Worten Wielers zusammen aus der Inkubationszeit und dem Verlauf einer Covid-19-Infektion. Oft entscheide es sich erst nach der ersten Krankheitswoche, ob es einen schweren Verlauf gebe.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gibt es bis jetzt 103.228 bestätigte Covid-19-Fälle in Deutschland; 1.861 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben.

