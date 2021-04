Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 20.407 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das waren 3.893 weniger als am vergangenen Donnerstag. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 306 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet nach 201 vor einer Woche. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt laut RKI nun 105,7. Gestern lag die Inzidenz noch bei 110,1.



Das RKI geht davon aus, dass sich um die Osterfeiertage herum weniger Menschen testen ließen. Auch sei es möglich, dass nicht alle Gesundheitsämter an allen Tagen Daten übermittelt hätten, so dass beides zu einer geringeren Meldezahl geführt haben könnte.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.