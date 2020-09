Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut zuletzt etwas gestiegen.

Dem Institut zufolge meldeten die Gesundheitsämter zuletzt 9.128 neue Fälle binnen einer Woche. Der seit Juli verzeichnete Zuwachs war Anfang September zum Erliegen gekommen. Danach habe es wieder einen leichten Anstieg gegeben, schreibt das RKI in seinem jüngsten Lagebericht.



Laut RKI treten weiterhin bundesweit zahlreiche kleinere Covid-19-Ausbrüche auf, zum Beispiel in Verbindung mit Reiserückkehrern und im Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis. Der Anteil der Covid-19 Fälle unter Reiserückkehrern sei jedoch seit Mitte August zurückgegangen. Dem Bericht zufolge liegt die vom Robert Koch-Institut errechnete Reproduktionszahl derzeit bei 1,0. Das heißt, jeder Infizierte steckt im Schnitt einen weiteren Menschen an. Der weniger schwankungsanfällige Sieben-Tage-R-Wert liegt demnach bei 1,06.



Seit Beginn der Corona-Krise registrierte das RKI bis Mittwochvormittag mindestens 263.663 Infektionen, das sind 1.901 mehr als am Vortag. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, erhöhte sich um sechs auf 9.368. RKI-Schätzungen zufolge sind 236.000 Menschen wieder genesen. Seit Beginn der Corona-Krise hat das RKI mehr als 14,5 Millionen Labortests erfasst.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 16.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 15.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 27.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 03.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

+ Symtome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.09.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 05.09.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.