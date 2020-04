Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die sogenannte Reproduktionszahl derzeit bei 0,75.

Das bedeutet, 10 infizierte Personen stecken im Schnitt 7,5 Menschen an. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt damit leicht. Seit heute nutzt das RKI ein sogenanntes Vier-Tage-Mittel für die Schätzungen. Zuvor wurde ein Drei-Tage-Mittel genutzt.



Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei drei, am 8. April bei 1,3. In den vergangenen Tagen wurde sie mit 0,9 bis 1 angegeben. Das RKI hatte immer wieder betont, damit die Epidemie abflaue, müsse die Reproduktionszahl unter 1 liegen.