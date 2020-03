Das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus ist nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts gestiegen.

RKI-Präsident Wieler sagte, man stufe die Gefahr jetzt als "hoch" ein. Grund sei die Dynamik der Pandemie. Es gebe vermehrt Alarmsignale selbst von gut ausgestatteten Kliniken. Die Zahl der schweren Erkrankungen steige.



In Deutschland gibt es derzeit 6.012 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Darunter sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 13 Todesfälle. Die amerikanische Johns Hopkins University hat 7.272 Infektionen und 17 Tote in Deutschland registriert. Die Zahlen unterscheiden sich, weil die Aktualisierungszeitpunkte und zum Teil auch die Quellen voneinander abweichen.



Die deutschen Kliniken gehen davon aus, dass sich die Zahl ihrer Corona-Patienten bis Ende der Woche verdreifachen wird. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der Funke-Mediengruppe, sollte es bis dahin 22.000 bestätigte Infektionsfälle geben, sei damit zu rechnen, dass bis zu 1.500 Patienten in den Kliniken behandelt werden müssten. Die Krankenhäuser seien aber auf einen solchen Anstieg vorbereitet und nicht überfordert.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Darüber hinaus haben wir einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.



Gegen das neuartige Coronavirus gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen, sind noch nicht erforscht. Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber. Welche das sind, erklären wir in unserem Beitrag: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet,wie das deutsche Gesundheitssystem auf Covid-19-Fälle vorbereitet ist, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Auch im Sport wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Eine Übersicht lesen Sie hier: Wie das Coronavirus den internationalen Sport beeinflusst - Absagen, Verschiebungen, Ausfälle.