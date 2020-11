In Italien sind in den vergangenen 24 Stunden knapp 38.000 Corona- Neuinfektionen registriert worden - so viele wie noch nie.

In Italien gelten seit heute verschärfte Schutzvorschriften. Landesweit wurde eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr verhängt. In vier Regionen, in denen die Infektionszahlen am höchsten sind, sind die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Ausnahmen gelten für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Bars, Restaurants und Geschäfte, die nichts Lebensnotwendiges verkaufen, bleiben geschlossen. Höhere Schulen und Universitäten müssen auf Online-Unterricht umstellen.



Das Robert-Koch-Institut weist Italien nun insgesamt als Risikogebiet aus. Neu auf der Liste sind außerdem fast ganz Dänemark, alle Provinzen Schwedens - bis auf eine, fast ganz Litauen sowie Portugal ohne die Azoren und Madeira.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.