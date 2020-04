Um den Ausbruch von Pandemien künftig zu verhindern, fordern Experten eine rasche Regulierung von Wildtiermärkten vor allem in Asien.

Der Wildtierarzt Christian Walzer, Leiter der Abteilung Gesundheit bei der Wildlife Conservation Society in New York, sagte der NZZ am Sonntag, auf diesen Märkten stapelten sich enge Käfige übereinander, in denen etwa Vögel, Schlangen, Bambusratten, Zibetkatzen und andere Tiere hockten, die sich sonst niemals begegnen würden. Das seien ideale Bedingungen, um neue Viren entstehen zu lassen. Für ihn sei der Ausbruch des Coronavirus nicht überraschend gekommen, sondern nur eine Frage der Zeit gewesen, führte Walzer aus. Wenn sich an solchen Zuständen nichts ändere, werde es wieder zu Virenübertragungen kommen. Die US Centers for Disease Control and Prevention schätzen, wie die Zeitung schreibt, dass bis zu 75 Prozent der neu auftretenden Infektionskrankheiten beim Menschen Zoonosen seien, also tierischen Ursprungs sind. China hat bereits ein Verbot des Handels mit Wildtieren auf den Weg gebracht, bisher wurde es aber noch nicht verabschiedet. Die "Lebendtiermärkte" richten sich primär an eine eher kleine Gruppe von wohlhabenden Chinesen, die die exotischen Tiere als Delikatessen betrachten.



Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, fordert mehr Distanz zu exotischen Tierarten. Er sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", rund 70 Prozent aller Erreger stammten ursprünglich aus dem Tierreich. Vor diesem Hintergrund sei es problematisch, dass es immer engeren Kontakt zu exotischen Tierarten gebe. Der RKI-Präsident forderte, stärker gegen illegalen Tierhandel vorzugehen. Es müsse verhindert werden, dass etwa Schleichkatzen oder Affen ins Land gebracht würden, die eine wichtige Quelle von neuen Erregern sein könnten.



Wieler kritisierte außerdem das Ernährungsverhalten einiger Kulturen, vor allem in Asien. Dort würden auch solche Tiere verzehrt, die kurz vor dem Essen noch gelebt hätten.



Im Fall des Coronavirus Sars-CoV-2 gehen Wissenschaftler davon aus, dass es ursprünglich von Fledermäusen zunächst auf ein anderes Tier übertragen wurde. Von diesem Tier wiederum soll das Virus auf einem Markt in der chinesischen Stadt Wuhan auf Menschen übergegangen sein. Der inzwischen geschlossene Markt hatte Dutzende Arten im Angebot gehabt, darunter Riesensalamander, Baby-Krokodile und Marderhunde. Auch wenn diese zum Teil von Zuchtbetrieben stammten, galten sie oft als Wildtiere. Die jüngsten Ebola-Epidemien in Afrika werden ebenfalls mit Wildtierhandel in Verbindung gebracht. Die Vogelgrippe hatte ihren Ausgang vermutlich 1997 in Hühnern auf einem Markt in Hongkong.

