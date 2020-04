Das Robert Koch-Institut weist in der Coronavirus-Pandemie keine internationalen Risikogebiete mehr aus.

Auch auf besonders betroffene Gebiete in Deutschland weist das RKI nicht mehr hin. Die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Krankheit Covid-19 sei inzwischen weltweit verbreitet, hieß es zur Begründung. In vielen Staaten gebe es Ausbrüche mit zum Teil beträchtlichen Fallzahlen; bei anderen Staaten seien die genauen Zahlen nicht bekannt.



Ein Übertragungsrisiko bestehe deshalb nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen Regionen auf dem Globus. Weil das Auswärtige Amt inzwischen eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen habe, sei es nicht mehr sinnvoll, Risikogebiete einzeln auszuweisen.



Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut neben Regionen in Deutschland auch auf besonders betroffene Gebiete im Ausland hingewiesen. Demnach galten die gesamten USA als Region mit besonders hoher Ansteckungsgefahr. Ebenfalls auf der Liste kamen die Niederlande, die Schweiz sowie das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. Schon länger darauf standen Frankreich, Österreich, Spanien, Ägypten, Italien und Iran sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) und Daegu in Südkorea. China dagegen galt laut RKI zuletzt nicht mehr als Risikogebiet.



Die Regeln für Reisen bleiben auch nach der Videoschalte von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch bestehen. Wer aus dem Ausland einreist, muss etwa eine zweiwöchige Quarantäne einhalten.