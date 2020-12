Trotz erster Erfolge durch die zuletzt beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bleibt die Lage laut dem Robert Koch-Institut angespannt.

Auch wenn sich die Fallzahlen der Coronainfektionen stabilisiert hätten, seien sie noch viel zu hoch, sagte RKI-Chef Wieler in Berlin. Die Lage bleibe sehr ernst. Es sei mit vielen weiteren Toten zu rechnen. Wieler äußerte die Sorge, dass Corona-Patienten auf Intensivstationen nicht mehr optimal versorgt werden könnten. Auch die Gesundheitsämter kämen mit der Verfolgung der Ansteckungswege nicht mehr mit. Aus Pflegeheimen würden immer mehr Fälle gemeldet. Wieler forderte eine stärkere Eindämmung des Coronavirus durch Einhalten der Abstandsregeln.



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut zuletzt innerhalb 24 Stunden 22.046 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind etwa 200 weniger als am Donnerstag vor einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.