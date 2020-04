Mit Hilfe einer neuen App will das "Robert Koch-Institut" neue Erkenntnisse zur Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen in Deutschland gewinnen. Umstrittener ist eine Tracking-App für Smartphones, mit der die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgt werden können. Die Anwendung soll bei der Eindämmung der Pandemie helfen. In einigen Ländern überwachen die Gesundheitsbehörden per App auch die Einhaltung von Quarantäne-Maßnahmen. Ein Überblick.

Das "Robert Koch-Institut" hat seine neue App vorgestellt, die Aufschluss über die Vorbereitung des Coronavirus in Deutschland geben soll. Sie stehe ab sofort zur Verfügung, hieß es.

RKI-App in Kombination mit Smartwatches und Fitness-Armbändern

Die App funktioniere in Kombination mit Fitnessarmbändern und Smartwatches verschiedener Hersteller, die Nutzung sei freiwillig. RKI-Präsident Wieler sagte, die App sende anonymisierte Daten über Symptome wie höhere Temperatur oder auch schlechten Schlaf, die auf Atemwegserkrankungen hinwiesen. Man müsse lediglich einmalig die Postleitzahl eingeben. Die Teilnehmer würden auch gebeten, Geschlecht, Alter sowie ungefähre Größe und Gewicht anzugeben. Weiter betonte Wieler, je mehr Menschen sich beteiligten, desto genauer werde man Daten über die Verbreitung bekommen.



Auf der Internetseite "Corona-Datenspende" werden die von der gleichnamigen App gesammelten Informationen eingespeist. Auf einer interaktiven Karte sind dann bis auf Ebene der Postleitzahl potentiell Infizierte zu sehen, sowie die regionale Verbreitung des Erregers. Es gehe darum, regionale Infektionsschwerpunkte besser zu erkennen, erklärte das RKI.

Tracking-App soll Mitte April kommen

Bei der vorgestellten App handelt es sich allerdings nicht um die zuletzt vieldiskutierte Tracking-App. Letztere dient der Nachverfolgung von Kontaktpersonen Infizierter. Sie sammelt Ortungs- oder Standortdaten der Nutzerinnen und Nutzer und kann auf die Kontakte zugreifen. Die Nutzenden sollen so informiert werden können, wenn sie sich in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben und eine entsprechende Aufforderung erhalten, sich testen zu lassen. Die Identität der infizierten Person soll dabei anonym bleiben. Eine solche Anwendung wird aktuell von einem internationalen Team aus Wissenschaftlern, IT-Fachleuten und einzelnen Unternehmen unter der Federführung des Fraunhofer Instituts für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut) entwickelt. Sie soll nach Angaben der Bundesregierung ab Mitte April verbreitet werden.

Drosten: App kann prinzipiell bei Senkung der Ansteckungs-Zahlen helfen

Nach Einschätzung des Virologen der Berliner Charité, Drosten, kann eine App unter bestimmten Bedingungen bei der Senkung der Ansteckungs-Zahlen helfen. Unter anderem müssten 60 Prozent der Menschen die App installieren und sich an etwaigige Quarantäne-Anordnung halten. Die App würde zudem einen Diagnostikvorgang auslösen und bestimmte Personen direkt zu einem Test schicken. Das Programm müsse außerdem zurückverfolgen können, mit welchen anderen Handybesitzern man in Kontakt war.



Die geplante Tracking-App war allerdings auch auf Kritik gestoßen. Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) betonte, die Nutzung einer solchen Anwendung müsse freiwillig bleiben. Ähnlich äußerte sich der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber. Der Verbraucherzentrale Bundesverband stellte zudem klar, dass eine solche App zeitlich befristet sein müsse.



Regierungssprecher Seibert betonte, eine elektronische Nachverfolgung der Infektionsketten werde nach einer Lockerung der Kontaktsperren ein wesentlicher Baustein sein.

Unterschiedliche Apps in Europa

In Europa sind bereits in mehreren Staaten verschiedene Apps im Einsatz, die gegen die Ausbreitung des Corona-Virus helfen sollen. Die Installation ist in den meisten Ländern freiwillig.



Lediglich Polen hat eine verpflichtende App für Personen, die sich in Quarantäne befinden, eingeführt. Die Nutzer beommen zu verschiedenen Tageszeiten eine Nachricht auf ihr Smartphone geschickt und müssen ein Selfie zurückschicken. Anhand der übermittelten GPS-Daten soll die Polizei feststellen können, ob sich die betroffenen Personen in ihrer Wohnung aufhalten.

China: Überwachung nach gelockerten Ausgangssperren

Auch China setzt nach der Lockerung der Ausgangssperren auf eine App, um die Virusverbeitung unter Kontrolle zu halten. Über die App "Alipay Health Code" bekommt jeder Nutzer anhand eingebener oder abgegriffener Daten einen Status zugewiesen. Nuzer mit einem grünen Status dürfen sich frei bewegen, bei gelbem Status ist eine siebentägige-, bei rotem Status eine 14-tägige Quarantäne vorgesehen. Von dem Status ist der Zugang unter anderem zu Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren und dem eigenen Arbeitsplatz abhängig. Nach Informationen der New York Times ist die Funktionsweise der App teilweise intransparent, außerdem habe es bereits technische Pannen gegeben. Datenschützer und Menschenrechtler befürchten zudem, dass die chinesische Regierung die App auch nach dem Ende Corona-Krise zur flächendeckenden Überwachung der Bürger nutzen könnte.

Taiwan: Maßnahmen tiefgreifend, werden aber akzeptiert

Die Journalistin Carina Rother, die für den Deutschlandfunk in Taiwan arbeitet, sagte in diesem Programm (Audio-Link), dass Taiwan bereits Handydaten nutze, um Personen in Quarantäne und Infizierte zu kontrollieren. Dabei werde den Personen ein Mobiltelefon übergeben, auf dem ein Chatbot erfragt, wie es den Personen geht und welche Körpertemperatur sie haben. Man könne sogar mit einem Fieberthermometer direkt Daten ans Handy übermitteln, dies sei aber freiwillig.



Eine Datenschutzdiskussion gebe es in Taiwan in Ansätzen. Die Regierung betone, dass man die Technologie "wohlwollend" nutze, um den Normalzustand weitgehend zu erhalten. Auch die Bevölkerung stehe den Maßnahmen zumeist wohlwollend gegenüber.

