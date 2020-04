Wie kann man das Coronavirus eindämmen und trotzdem die strengen Maßnahmen lockern? Eine Antwort darauf könnten Apps sein. Verschiedene Gruppen arbeiten an ihnen, in einigen Ländern werden sie bereits genutzt. Ein Überblick.

RKI-App in Kombination mit Smartwatches und Fitness-Armbändern

Das Robert Koch-Institut hat kürzlich seine neue App "Corona-Datenspende" vorgestellt, die Aufschluss über die Vorbereitung des Coronavirus in Deutschland geben soll. Die App funktioniere in Kombination mit Fitnessarmbändern und Smartwatches verschiedener Hersteller, die Nutzung sei freiwillig, hieß es. RKI-Präsident Wieler sagte, die App sende anonymisierte Daten über Symptome wie höhere Temperatur oder auch schlechten Schlaf, die auf Atemwegserkrankungen hinwiesen. Man müsse lediglich einmalig die Postleitzahl eingeben. Die Teilnehmenden würden auch gebeten, Geschlecht, Alter sowie ungefähre Größe und Gewicht anzugeben. Weiter betonte Wieler, je mehr Menschen sich beteiligten, desto genauer werde man Daten über die Verbreitung bekommen.



Auf der Internetseite "Corona-Datenspende" werden die von der gleichnamigen App gesammelten Informationen eingespeist. Auf einer interaktiven Karte sind dann bis auf Ebene der Postleitzahl potentiell Infizierte zu sehen, sowie die regionale Verbreitung des Erregers. Es gehe darum, regionale Infektionsschwerpunkte besser zu erkennen, erklärte das RKI.

Europäische Grundlagen für Tracing-Apps

Bei der vorgestellten RKI-App handelt es sich allerdings nicht um die zuletzt viel diskutierte Tracing-App. An Grundlagen für solche Apps arbeitet derzeit ein internationales Team aus Wissenschaftlern, IT-Fachleuten und einzelnen Unternehmen unter der Federführung des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik. Dieses europäische System mit einer Technologie namens PEPP-PT (Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing) dient der Nachverfolgung von Kontaktpersonen Infizierter.



Das System funktioniert mit Bluetooth-Technologie. Alle paar Minuten erzeugt es eine neue Identifikationsnummer und sendet diese in die nahe Umgebung aus. Wenn zwei Geräte mehr als 15 Minuten weniger als zwei Meter voneinander entfernt waren, werden die beiden anonymen Identifikationsnummern auf beiden Telefonen abgespeichert. Erkrankt ein Nutzer später an Covid-19, kann er das melden. Dann verschickt eine soclhe Tracing-App eine Nachricht an die Kontaktpersonen mit dem Hinweis, sich testen zu lassen.



Die Identität der infizierten Person soll dabei anonym bleiben. Standortdaten sollen bei solchen App nicht erhoben werden. Das Konzept ist bereits von Bundeswehrsoldaten getestet worden. Auch das Robert Koch-Institut ist in das Projekt involviert.



Bundesgesundheitsminister Spahn sagte am Freitag, bis eine funktionsfähige App in Deutschland zur Verfügung stehe, werde es eher noch vier als nur zwei Wochen dauern. Eine Markteinführung könnte demnach erst Anfang Mai stattfinden - ursprüglich wurde sie für Mitte April erwartet. Spahn verwies auf die hohen Anforderungen an Datensicherheit und -schutz sowie den epidemiologischen Nutzen.



Die Kommission der Europäischen Union will für EU-weite Standards beim Umgang mit solchen Apps sorgen. „Das Entscheidende ist, dass diese Apps schnell auf dem Markt sind und zur Verfügung stehen und sie auch die Regeln einhalten, auf die man sich geeinigt hat, dass sie ebenso so wenig wie möglich in die Privatsphäre eingreifen, Datenschutz, Freiwilligkeit an oberster Stelle stehen und auch der Nutzer einwilligen muss, zu allen möglichen Features, die da drin sind und die den Datenschutz betreffen“, sagt Johannes Bahrke, Sprecher der EU-Kommission. Weitere Informationen zu den Plänen der EU-Kommission gibt es hier.

Kooperation von Google und Apple

Um bei der Eindämmung der Corona-Pandemie zu helfen, haben die Konkurrenten Apple und Google eine Allianz geschlossen. Die Unternehmen arbeiten nach eigenen Angaben ebenfalls an einer Tracing-App über Bluetooth. Handy-Nutzer sollen durch die Anwendung ein Signal bekommen, wenn sie sich in der Nähe eines Corona-Infizierten aufgehalten haben. Dazu wollen Google und Apple erst einmal eine Übermittlungs-Software für ihre konkurrierenden Betriebssysteme Android und iOS entwickeln. So sollen sie Daten direkt miteinander austauschen können. Die Unternehmen versicherten, dass der Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Benutzer im Mittelpunkt stehe.

Sorge um Datenschutz

Apps zur Nachverfolgung von Kontakten waren in den vergangenen Wochen auf Kritik gestoßen - meist aber noch, bevor über ein konkretes Konzept diskutiert wurde. Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) betonte, die Nutzung einer solchen Anwendung müsse freiwillig bleiben. Ähnlich äußerte sich der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber. Der Verbraucherzentrale Bundesverband stellte zudem klar, dass die Nutzung einer solchen App zeitlich befristet sein müsse.



Regierungssprecher Seibert betonte, eine elektronische Nachverfolgung der Infektionsketten werde nach einer Lockerung der Kontaktsperren ein wesentlicher Baustein sein.

Drosten: App kann prinzipiell bei Senkung der Ansteckungs-Zahlen helfen

Nach Einschätzung des Virologen der Berliner Charité, Drosten, kann eine App unter bestimmten Bedingungen bei der Senkung der Ansteckungs-Zahlen helfen. Unter anderem müssten 60 Prozent der Menschen die App installieren und sich an etwaige Quarantäne-Anordnung halten. Die App würde zudem einen Diagnostikvorgang auslösen und bestimmte Personen direkt zu einem Test schicken. Das Programm müsse außerdem zurückverfolgen können, mit welchen anderen Handybesitzern man in Kontakt war.



Die Medien-Ethikerin Jessica Heesen warnt allerdings davor, die Corona-Tracing-App als "Allheilmittel" zur Eindämmung des Virus zu sehen. "Wir neigen dazu zu denken, mit einer App hätten wir die Krise im Griff, sie würde berechenbar und erfassbar", sagte die Wissenschaftlerin vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen dem Evangelischen Pressedienst. Die Wirksamkeit der App sei jedoch noch nicht bewiesen, und sie könne nur ein Baustein sein, nur ein Instrument unter vielen.

Unterschiedliche Apps in Europa

In Europa sind bereits in mehreren Staaten verschiedene Apps im Einsatz, die gegen die Ausbreitung des Corona-Virus helfen sollen. Die Installation ist in den meisten Ländern freiwillig. Lediglich Polen hat eine verpflichtende App für Personen, die sich in Quarantäne befinden, eingeführt. Die Nutzer bekommen zu verschiedenen Tageszeiten eine Nachricht auf ihr Smartphone geschickt und müssen ein Selfie zurückschicken. Anhand der übermittelten GPS-Daten soll die Polizei feststellen können, ob sich die betroffenen Personen in ihrer Wohnung bzw. ihrem Haus aufhalten.

China: Überwachung nach gelockerten Ausgangssperren

Auch China setzt nach der Lockerung der Ausgangssperren auf eine App, um die Virusverbeitung unter Kontrolle zu halten. Über die App "Alipay Health Code" bekommt jede Nutzerin und jeder Nutzer anhand eingegebener oder abgegriffener Daten einen Status zugewiesen. Wer einen grünen Status hat, darf sich frei bewegen, bei gelbem Status ist eine siebentägige-, bei rotem Status eine 14-tägige Quarantäne vorgesehen. Von dem Status ist der Zugang zu Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln und dem eigenen Arbeitsplatz abhängig. Nach Informationen der New York Times ist die Funktionsweise der App teilweise intransparent. Datenschützer und Menschenrechtler befürchten, dass die chinesische Regierung die App auch nach dem Ende der Corona-Krise zur flächendeckenden Überwachung der Bürger nutzen könnte.

Taiwan: Kontrolle der Quarantäne

Die Journalistin Carina Rother, die für den Deutschlandfunk in Taiwan arbeitet, sagte in diesem Programm (Audio-Link), dass Taiwan bereits Handydaten nutze, um Personen in Quarantäne und Infizierte zu kontrollieren. Dabei werde den Personen ein Mobiltelefon übergeben, auf dem ein Chatbot erfragt, wie es den Personen geht und welche Körpertemperatur sie haben. Eine Datenschutzdiskussion gebe es in Taiwan in Ansätzen.

