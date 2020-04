Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf fast 4.300 gestiegen.

Das sind 184 mehr als am Vortag, wie das RKI auf seiner Internetseite mitteilte. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus stieg um etwa 2.500 Fälle auf rund 140.000. Genesen sind rund 88.000 Patienten.



In der Vergangenheit hatte das Institut immer wieder darauf hingewiesen, dass an Wochenenden nicht alle Ämter Daten übermitteln würden.