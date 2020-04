Die Rolling Stones haben angekündigt, dass die Band morgen an einem Streaming-Konzert zu Gunsten der Weltgesundheitsorganisation mitwirkt.

Bei der Show "One World - Together at Home", die von zahlreichen Sendern und live im Internet übertragen werden soll, wollen außerdem Künstler wie Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga und viele andere mitwirken, um sich im Kampf gegen die Pandemie zu engagieren. Die Organisatoren haben nach eigenen Angaben bereits 35 Millionen Dollar an Spenden für die WHO gesammelt.