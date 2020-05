Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz befürchtet, dass die Corona-Pandemie eine Verschlechterung der humanitären Lage im Nordosten Syriens nach sich zieht.

Der Organisaton zufolge ist nur eines der 16 Krankenhäuser der Region voll funktionsfähig, sieben sind komplett außer Betrieb. Zudem herrsche Wasserknappheit. Die humanitäre Lage vor Ort hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Aufgrund einer Blockadehaltung unter anderem Russlands im UNO-Sicherheitsrat ist ein Grenzübergang zum Irak für humanitäre Güter geschlossen.



In dem Bürgerkriegsland sind bisher nach Angaben der Regierung 58 Corona-Fälle aufgetreten, darunter sechs im Nordosten. Experten befürchten, dass sich das Virus auch in überfüllten Flüchtlingslagern ausbreiten könnte. Nach Angaben des Roten Kreuzes leben in Camps rund 100.000 Flüchtlinge auf engem Raum.

