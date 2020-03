Die Rückholaktion der Bundesregierung für die wegen der Corona-Pandemie im Ausland gestrandeten Deutschen wird nun doch noch mindestens zwei Wochen andauern.

Der Krisenbeauftragte des Auswärtigen Amts, Hartmann, sagte der Deutschen Presse-Agentur, bislang seien Menschen aus Hauptferienzielen wie Ägypten, Marokko oder der Dominikanischen Republik zurückgeholt worden. Schwieriger werde es bei den Ländern, in denen sich nur kleine Gruppen von versprengten Abenteuerurlaubern aufhielten. Man könne nicht zehn Leute irgendwo abholen, sondern versuche, regional Gruppen zu bilden. Am vergangenen Montag hatte es noch geheißen, die Rückholaktion sei weitgehend abgeschlossen.



Zahlreiche Staaten haben wegen der Pandemie ihre Grenzen geschlossen und Flugverbindungen gestrichen. Bundesaußenminister Maas hatte deshalb in der vergangenen Woche angekündigt, zusammen mit Reiseveranstaltern und der Lufthansa Bundesbürger aus Ländern zurückzuholen, aus denen es keine regulären Flüge mehr gibt. Insgesamt geht es um etwa 200.000 Reisende, von denen bis Mitte der Woche mehr als 150.000 nach Deutschland gebracht wurden.