Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Rüddel, rechnet mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen mit Hilfe von Schnelltests.

Es sei zum Beispiel denkbar, dass jeder Person mit einem negativen Testergebnis für ein paar Tage wieder der Zugang zu Restaurants oder Fitnessstudios gewährt werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Kanzlerin Merkel werde bei ihren Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Mittwoch über solche Öffnungsstrategien diskutieren.

Auch SPD und Grüne für Öffnungen mit Schnelltests

Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet über ein Konzept der Grünen für Alternativen zum Lockdown. Darin schlägt der Ko-Vorsitzende Habeck vor, jedem Bürger zwei Schnelltests pro Woche zu ermöglichen. Ein negatives Ergebnis solle dann kurzzeitig einer Impfung sowie einem Nachweis von Immunität gleichgestellt werden. Damit könnte eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften vermieden werden, hieß es.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach plädierte ebenfalls für vorsichtige Öffnungsschritte unter Verwendung der Schnelltests. Diese sollten an Schulen und in Unternehmen mindestens einmal pro Woche von geschultem Personal an allen Menschen durchgeführt werden, sagte er dem "Spiegel". Wer ein negatives Ergebnis habe, solle mit einem entsprechenden Nachweis anschließend einen Tag lang in Geschäfte gehen dürfen. Auf diese Weise könnte auch der Einzelhandel öffnen, in dem aber weiterhin eine Maskenpflicht gelten müsse.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.