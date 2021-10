Mit Rumänien und Litauen stuft die Bundesregierung ab Sonntag zwei weitere EU-Länder als Corona-Hochrisikogebiete ein.

Das teilte das Robert Koch-Institut in Berlin mit. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und von dort einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Bisher war Slowenien der einzige Mitgliedstaat der Europäischen Union, der vollständig als Hochrisikogebiet eingestuft ist. Weltweit stehen rund 70 Länder ganz oder teilweise auf der Liste. Neben Rumänien und Litauen kommen am Sonntag auch Belarus und El Salvador hinzu. Gestrichen wird lediglich Mosambik.



Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Ansteckungspotenzial eingestuft. Ausschlaggebend dafür sind nicht nur die Infektionszahlen. Weitere Kriterien sind etwa das Tempo der Ausbreitung des Virus und die Belastung des Gesundheitssystems.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.