Russische Forscher haben weitere Details zu dem Corona-Impfstoff Sputnik V veröffentlicht.

Die Ergebnisse wurden im Fachblatt "The Lancet" publiziert. Demnach hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Die Forschenden selbst sprechen von einem Zwischenergebnis der Testphase III unter 20.000 Freiwilligen. Es habe nur in wenigen Fällen schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben, die die Forscher aber nicht auf das Vakzin zurückgeführt hätten, hieß es. Die meisten Freiwilligen hätten von milden Nebenwirkungen wie grippeähnlichen Symptomen und Schmerzen am Arm berichtet.



Den russischen Forschenden zufolge wurde der Impfstoff auch an mehr als 2.000 Menschen über 60 Jahren getestet. In dieser Gruppe sei das Vakzin ähnlich wirksam und gut verträglich gewesen. Finanziert wurde die Studie unter anderem vom Gesundheitsamt der Stadt Moskau und einer staatlichen Investemengeselleschaft.



Russland strebt eine Registrierung in der EU an. In mehr als 15 Ländern wird der Impfstoff mittlerweile im Kampf gegen Corona eingesetzt. Nach Informationen des MDR prüfen die russischen Entwickler derzeit eine Kooperation mit dem deutschen Pharmahersteller IDT Biologika in Sachsen-Anhalt, um für den EU-Markt zu produziueren.

Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.