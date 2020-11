Russland hat damit begonnen, alle Militärangehörigen mit dem neu entwickelten Serum "Sputnik V" gegen das Corona-Virus zu impfen.

Verteidigungsminister Schoigu teilte mit, bislang hätten mehr als 2.500 Soldaten eine Impfung erhalten, bis zum Jahresende sollten es 80.000 sein. Am Ende wären demnach mehr als 400.000 Militärangehörige gegen das Virus geimpft. Nach Angaben des Herstellers und des russischen Gesundheitsministeriums ist "Sputnik V" zu 95 Prozent wirksam. Die Regierung steht allerdings in der Kritik, weil die Zulassung des Impfstoffs erfolgte, ohne dass das Mittel zuvor in den sonst üblichen, groß angelegten Phase-III-Studien überprüft wurde.



Russland meldete mit 27.500 Infektionsfällen binnen 24 Stunden heute einen neuen Höchststand. Damit haben sich den offiziellen Angaben mehr als 2,2 Millionen Menschen seit Beginn der Pandemie angesteckt. Die Zahl der Todesfälle stieg auf rund 38.500.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.