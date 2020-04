In Russland gibt es amtlichen Angaben zufolge jetzt mehr Coronavirus-Infektionen als in China.

Das Krisenzentrum in Moskau meldete rund 6.200 neue Erkrankungen. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 87.247. Die meisten Infektionen wurden in Moskau registriert, wo inzwischen strenge Ausgangssperren gelten.



In China gibt es nach amtlichen Angaben 82.830 bestätigte Infektionen.