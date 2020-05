In Russland werden die landesweit geltenden Corona-Maßnahmen weitgehend aufgehoben.

Präsident Putin erklärte, mit dem morgigen Tag ende die arbeitsfreie Zeit bei voller Bezahlung, die zum Schutz vor einer weiteren Ansteckung Ende März eingeführt worden war. Für die jeweils notwendigen Maßnahmen in der Pandemie sollten nun die Regionen selbst sorgen und diese - je nach Situation - lockern oder verschärfen. Um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, versprach der russische Präsident Steuererleichterungen für Unternehmen und Finanzhilfen für Familien mit Kindern.



Russland ist von der Pandemie besonders betroffen. Mit 221.000 bestätigten Infektionen liegt das Land nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität weltweit an vierter Stelle hinter den USA, Spanien und Großbritannien. Allein heute meldeten die russischen Behörden 11.700 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden.