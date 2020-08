Brasilien und Israel haben offiziell Interesse am weltweit ersten Corona-Impfstoff bekundet, den Russland entwickelt hat.

Der brasilianische Bundesstaat Paraná kündigte an, ein Abkommen mit Russland zu schließen, um den Impfstoff selbst zu produzieren. Der Vertrag dazu solle bereits heute unterschrieben werden, hieß es. Die Impfung soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 verfügbar sein. Auch der israelische Gesundheitsminister teilte mit, Israel sei grundsätzlich an dem Impfstoff interessiert. Nach Angaben Russlands stehen mehr als 20 Länder mit den russischen Entwicklern im Gespräch, unter anderem auch die Philippinen und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gebe darüber hinaus auch Interesse aus dem Ausland, an der dritten und damit entscheidenden Testphase für eine mögliche Zulassung teilzunehmen.