In Russland hat die staatliche Aufsichtsbehörde für Telekommunikation eine Untersuchung gegen die britische "Financial Times" und die "New York Times" aus den USA eingeleitet.

Anlass sind Berichte der beiden Blätter, wonach die russischen Behörden die wahre Zahl der Corona-Toten verschleiern. Ein Sprecher der Behörde erklärte, es werde geprüft, ob die Zeitungen damit gegen das russische Gesetz zum Schutz vor Desinformation verstoßen hätten.



Die "New York Times" wies die Kritik zurück. Ihr Bericht sei korrekt und beruhe auf Behördendokumenten sowie Gesprächen mit Vertretern offizieller russsischer Stellen, hieß es. Russland weist mit mehr als 250.000 Corona-Fällen die weltweit zweithöchsten Infektionszahlen nach den USA auf. Nach offiziellen Angaben gibt es derzeit allerdings nur rund 2.300 Todesfälle. Das sind deutlich weniger als etwa in Deutschland. Die russischen Behörden argumentieren unter anderem, der relativ späte Ausbruch in ihrem Land habe ihnen mehr Zeit zur Vorbereitung gegeben.