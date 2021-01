Im Streit um die Lieferschwierigkeiten des Herstellers AstraZeneca hat Russland angeboten, der EU mit seinem Corona-Impfstoff Sputnik V auszuhelfen.

Im zweiten Quartal des Jahres könnten 100 Millionen Dosen geliefert werden, hieß es aus Moskau. Damit könnten 50 Millionen Menschen geimpft werden, erklärte der staatliche Direktinvestmentfonds, der den Impfstoff mitfinanziert und diesen im Ausland vermarktet. Voraussetzung sei, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Wirkstoff zulasse. Ein entsprechender Antrag war in der vergangenen Woche eingereicht worden. Eine Lieferung an die EU wäre dem Fonds zufolge möglich, wenn ein Großteil der Massenimpfungen in Russland abgeschlossen sei.



Der Wirkstoff Sputnik V war Mitte August als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis zu dem Zeitpunkt nicht alle Tests abgeschlossen waren. Das hatte international für Kritik gesorgt. Unabhängige Studien zu dem Mittel sind bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.